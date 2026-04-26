СК России возбудил дело после убийства женщины на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины со множественными ножевыми ранениями на западе Москвы.
Об этом сообщили представители Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Вечером 25 апреля в одном из помещений на Верейской улице было обнаружено тело жертвы с признаками насильственной смерти.
Специалисты пояснили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). По их словам, на месте продолжают работать криминалисты, которые изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей для поиска преступника.
«Для установления лица, совершившего преступление, осуществляются необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.
