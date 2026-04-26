Площадь загрязненных после аварии на ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

«Для цезия-137 и стронция-90 с периодом полураспада около 30 лет по истечении данного срока плотность загрязнения снизилась наполовину. Земли, загрязненные такими радионуклидами, как плутоний, америций (период их полураспада сотни и тысячи лет), еще очень длительное время будут непригодны для жизни и хозяйственной деятельности человека», — пояснил ученый. По словам Чешика, эти радионуклиды имеются на территории южной части Гомельской и в Могилевской области, что составляет около 2% площади республики.