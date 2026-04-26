WSJ: Иран считает необходимым для возобновления диалога отказ США от угроз

Переговорщики от Ирана считают, что возобновлению переговоров могло бы помочь смягчение Соединёнными Штатами риторики в адрес Тегерана, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В публикации утверждается, что стороны могут встретиться в ближайшие дни, если иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи придёт к выводу, что заключить сделку с Вашингтоном возможно. Соответствующее решение он может принять после консультаций с посредниками.
Напомним, 24 апреля агентство Tasnim проинформировало, что Тегеран не направлял запросы в Вашингтон о проведении новых переговоров. Кроме того, в статье говорится, что иранская сторона «отвергала запросы США из-за их чрезмерных требований».
25 апреля ранее официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаини заявил, что Соединённые Штаты пытаются найти способ достойно выйти из войны на Ближнем Востоке.