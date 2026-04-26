Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран считает необходимым для возобновления диалога отказ США от угроз

Источники WSJ считают, что Вашингтон и Тегеран могут встретиться в ближайшее время, если МИД Ирана придёт к выводу, что заключить сделку возможно.

Источник: Аргументы и факты

Переговорщики от Ирана считают, что возобновлению переговоров могло бы помочь смягчение Соединёнными Штатами риторики в адрес Тегерана, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно данным собеседников издания, иранская сторона довела свою позицию до Пакистана. Отказ США от угроз, как полагают в Иране, должен убедить сторонников жесткой линии в том, что настало время вернуться к диалогу.

В публикации утверждается, что стороны могут встретиться в ближайшие дни, если иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи придёт к выводу, что заключить сделку с Вашингтоном возможно. Соответствующее решение он может принять после консультаций с посредниками.

Напомним, 24 апреля агентство Tasnim проинформировало, что Тегеран не направлял запросы в Вашингтон о проведении новых переговоров. Кроме того, в статье говорится, что иранская сторона «отвергала запросы США из-за их чрезмерных требований».

25 апреля ранее официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаини заявил, что Соединённые Штаты пытаются найти способ достойно выйти из войны на Ближнем Востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
