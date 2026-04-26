Стармер уверен, что лейбористы под его руководством победят в 2029 году

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Лейбористская партия под его руководством сможет победить на следующих парламентских выборах.
«Да», — сказал он в интервью газете The Sunday Times, отвечая на вопрос журналиста, готов ли он повести партию на выборы, намеченные на 2029 год. «Я думаю, мы можем [победить]. Я думаю, это будут очень важные всеобщие выборы. Скорее всего, это будет Лейбористская партия против партии Reform UK. Выборы, на которых определяющим вопросом станет, что такое быть британцем, выборы, на которых патриотические ценности терпимости, порядочности, принципа “живи и дай жить другим” будут под таким сильным ударом, какого мы не видели до этого», — сказал Стармер.
При этом практически все основные газеты последние дни пишут о том, что даже некоторые сторонники премьера не уверены, что он сможет досидеть до конца срока, и вопрос стоит уже не в плоскости, будет ли отставка или нет, а когда это произойдет.
Лидеры основных оппозиционных партий призывают премьера уйти из-за обстоятельств назначения Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, послом в США. Они требуют, чтобы премьер покинул свой пост на том основании, что он ввел в заблуждение членов парламента. В сентябре 2025 года Стармер заявлял, что назначение прошло в строгом соответствии со всеми процедурами, однако уволенный позже экс-глава дипслужбы Великобритании Олли Роббинс рассказал, что испытывал давление со стороны канцелярии премьер-министра, чтобы быстрее одобрить назначение.