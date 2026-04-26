Учёный Чешик: площадь загрязнённых из-за ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

Чешик пояснил, что благодаря естественному распаду площадь загрязнения цезием-137 уменьшилась с 46,6 тыс. до 25,5 тыс. кв км, а стронцием-90 — с 21,1 тыс. до 11,8 тыс. км км. По его словам, согласно прогнозам учёных, к 2046 году эти показатели продолжат падать и составят 19,5 тыс. и 9 тыс. кв км соответственно.