Трамп: власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США

Трамп заявил, что предложения, поступившие от иранской стороны, не соответствуют ожиданиям Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения, поступившие от иранской стороны, не соответствуют ожиданиям Вашингтона и недостаточны для достижения договорённостей. Такое заявление прозвучало после отмены визита американских переговорщиков в Пакистан.

По словам главы Белого дома, Тегеран представил обновлённые инициативы вскоре после решения об отмене поездки делегации. Однако, как отметил президент, этих шагов оказалось недостаточно для продвижения переговорного процесса.

Ситуация остаётся неопределённой, и дальнейшее развитие диалога зависит от того, смогут ли стороны сблизить позиции и выработать приемлемые условия для соглашения.

Ранее американский лидер заявил, что отменил поездку спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где должна была состояться встреча с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

