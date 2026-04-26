На стороне Украины действуют подразделения, которые практически полностью укомплектованы иностранными наёмниками.
Об этом РИА Новости сообщил специалист, связанный с рынком вербовки колумбийцев.
«Есть отряды, которые на 90% состоят из иностранцев и на 10% — из украинцев», — сказал источник.
По его словам, сами приехавшие воевать за деньги регулярно признаются в плохой координации и крайне низких шансах выжить в боях.
Ранее представители российских силовых структур сообщили, что в рядах ВСУ воюют порядка 16,5 тыс. иностранных наёмников, при этом многие из них предпочитают достаточно быстро расторгать контракты.