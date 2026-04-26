NYT: Зеленский недоволен отношением США к условиям России по Украине

Газета New York Times написала о недовольстве Зеленского из-за того, что США якобы поддержали условия России по урегулированию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский разозлился на США из-за того, что американская сторона якобы поддержала условия России по урегулированию украинского конфликта, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия условия президента Путина (по Украине — прим. ред.). он ищет новых дипломатических и военных партнёров», — сказано в публикации.

Автор статьи считает, что в последнее время глава киевского режима слишком сильно критикует США. Отмечается, что, в частности, речь идёт о жалобах Зеленского на будто бы неуважительное отношение к Украине и решение Вашингтона ослабить санкции в энергетическом секторе.

В публикации также обращается внимание на то, что недавно глава киевского режима раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера за планы вновь приехать в Россию на переговоры.

Напомним, 23 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. Ранее президент США заявлял, что Россия изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше