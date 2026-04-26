МИД: Россия озабочена новым взглядом Запада на роль ядерного оружия

Россия выражает обеспокоенность в связи с изменением позиции стран коллективного Запада относительно роли и места ядерного оружия в мире, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
Об этом глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО рассказал журналистам РИА Новости.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия договора пройдёт в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В состав российской группы вошли представители МИД, Минобороны и госкорпорации «Росатом».
Белоусов пояснил, что западные государства всё чаще допускают возможность размещения арсеналов на территории неядерных стран и обсуждают схемы совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, тенденция декларирования новых подходов вскоре может принять лавинообразный характер.
«В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьёзную озабоченность», — сказал дипломат.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.
2 марта Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.