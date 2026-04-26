МИД: Россия озабочена новым взглядом Запада на роль ядерного оружия

Россия выражает обеспокоенность в связи с изменением позиции стран коллективного Запада относительно роли и места ядерного оружия в мире, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Россия выражает обеспокоенность в связи с изменением позиции стран коллективного Запада относительно роли и места ядерного оружия в мире, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Об этом глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО рассказал журналистам РИА Новости.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия договора пройдёт в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В состав российской группы вошли представители МИД, Минобороны и госкорпорации «Росатом».

Белоусов пояснил, что западные государства всё чаще допускают возможность размещения арсеналов на территории неядерных стран и обсуждают схемы совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, тенденция декларирования новых подходов вскоре может принять лавинообразный характер.

«В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьёзную озабоченность», — сказал дипломат.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.

2 марта Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.

