NYT: Зеленский обозлился на США из-за поддержки условий РФ по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Соединенные Штаты из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в субботу, 25 апреля, написало издание The New York Times.
— Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию. Поэтому он ищет новых дипломатических и военных партнеров, — сказано в статье.
Отмечается, что в последнее время украинский лидер слишком много критикует Штаты, начиная от жалоб на якобы неуважительное отношение к Киеву и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
— На прошлой он раскритиковал планы спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не приезжали в Киев, — говорится в публикации.
Ослабление давления на РФ посредством санкционных ограничений спровоцировало рост ее амбиций. Об этом 21 апреля заявил Владимир Зеленский.