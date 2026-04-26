Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа срочно вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале, следует из трансляции мероприятия.
Мероприятие срочно прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Президента эвакуировали.
CNN со ссылкой на агента Секретной службы сообщил, что охрана «остановила» вооруженного человека. Пресс-пул Белого дома заявил, что агенты Секретной службы предупредили о выстрелах, начав выводить из здания людей.
Как передает CNN, Трамп и другие члены его администрации находятся в безопасности, в результате инцидента никто не пострадал. Мероприятие планируют продолжить.