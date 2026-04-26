Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, заявил посол

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, но их число уменьшилось, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Да, продолжают приезжать. Их число уменьшилось, возможно, в связи с новыми правилами, поскольку раньше было проще получить гражданство Аргентины. Сейчас его получить не так просто. Но они все равно приезжают. У нас хорошая медицина», — сказал дипломат в беседе с агентством.

В 2022—2023 годах «родильный туризм» из России в Аргентину активизировался. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.

В мае 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения. В частности, иностранные граждане больше не могут подавать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.