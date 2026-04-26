Полиция не дала бульдозеру убрать упавший дрон в Румынии

Ранее Министерство обороны Румынии заявило об инциденте с дроном в городе Галац на юго-востоке страны. Обломки беспилотника залетели с территории Украины. Дрон повредил хозяйственную пристройку к жилому дому и опору ЛЭП. В результате ЧП никто не пострадал. Российский посол назвал происшествие украинской провокацией.