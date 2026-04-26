SHOT: в небе над Ярославлем прогремели взрывы

В небе над Ярославлем прозвучала серия взрывов и сработали системы противовоздушной обороны для перехвата нескольких воздушных целей.

В небе над Ярославлем прозвучала серия взрывов и сработали системы противовоздушной обороны для перехвата нескольких воздушных целей.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывы начали раздаваться ночью, всего горожане насчитали порядка 15 громких звуков. По их словам, в ночном наблюдались яркие вспышки, от мощных волн в домах дрожали стёкла, а у припаркованных во дворах автомобилей срабатывала сигнализация.

Информации о возможных последствиях на земле пока не поступало.

«Сбито уже несколько воздушных целей», — говорится в сообщении.

Ранее на территории Ярославской области был официально объявлен режим беспилотной опасности.