SHOT: в небе над Ярославлем прогремели взрывы

В небе над Ярославлем прозвучала серия взрывов и сработали системы противовоздушной обороны для перехвата нескольких воздушных целей.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Взрывы начали раздаваться ночью, всего горожане насчитали порядка 15 громких звуков. По их словам, в ночном наблюдались яркие вспышки, от мощных волн в домах дрожали стёкла, а у припаркованных во дворах автомобилей срабатывала сигнализация.
Информации о возможных последствиях на земле пока не поступало.
«Сбито уже несколько воздушных целей», — говорится в сообщении.
Ранее на территории Ярославской области был официально объявлен режим беспилотной опасности.