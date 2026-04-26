Трампа срочно эвакуировали при приеме в Ассоциации корреспондентов при Белом доме: что произошло

Президента США Дональда Трампа спешно эвакуировали с официального ужина после шума в зале. Речь идёт обо инциденте в сфере безопасности, информирует Axios.
Трамп присутствовал на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Пресс-служба вела трансляцию мероприятия. Из видео следует, что в зале раздался странный шум в виде нескольких хлопков.
После этого мероприятие немедленно прервали, Трампа эвакуировали агенты секретной службы, которые вышли на сцену, где он находился, с оружием. Всех присутствующих также попросили удалиться.
После этого появилась информация, что некий человек стрелял в здании, где находился президент США, и злоумышленник якобы был ликвидирован правоохранителями. Однако эта информация не подтвердилась. Пресс-пул Белого дома информирует, что преступник задержан.
Напомним, в 2024 году на Дональда Трампа было совершено покушение, когда он в качестве кандидата в президенты выступал перед избирателями. Преступник целился политику в голову, но пуля прошла по касательной и ранила Трампа в ухо.