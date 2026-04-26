Марочко: Киев наращивает силы на юго-востоке у Краматорска

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины наращивает группировку на юго-востоке от Краматорска — у Миньковки — в Донецкой Народной Республике, пытаясь замедлить продвижение армии РФ на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за краматорское направление, то основные события здесь развернулись в районе населенного пункта Миньковка, поскольку противник здесь провел ряд контратак в попытке замедлить наши войска. Также было доставлено усиление в районы Малиновки и Белокузьминовки», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что в целом украинские войска контратакуют на нескольких участках краматорского направления в попытке замедлить наступление российских сил.