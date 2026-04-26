Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов из-за стрельбы

Президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за неустановленной угрозы.

Об этом сообщает репортёр издания Politico.

Инцидент произошёл в субботу вечером, 25 апреля, во время мероприятия в одном из отелей Вашингтона.

Журналист пояснил, что присутствующие в зале услышали несколько громких хлопков, после чего агенты Секретной службы бросились на сцену для обеспечения безопасности главы государства.

По его словам, гостям пришлось уворачиваться от неизвестной угрозы, а затем им приказали немедленно спрятаться под столами.

Обозреватели добавили, что вместе с американским лидером эвакуировали вице-президента Джей Ди Вэнса, заместителя главы администрации Стивена Миллера, министра обороны Пита Хегсета и директора национальной разведки Тулси Габбард.

Ранее вооружённого различным огнестрельным оружием американца задержали в элитном районе Лос-Анджелеса недалеко от гольф-клуба Трампа.

