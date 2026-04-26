Трампа эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов из-за стрельбы

Президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за неустановленной угрозы.
Об этом сообщает репортёр издания Politico.
Инцидент произошёл в субботу вечером, 25 апреля, во время мероприятия в одном из отелей Вашингтона.
Журналист пояснил, что присутствующие в зале услышали несколько громких хлопков, после чего агенты Секретной службы бросились на сцену для обеспечения безопасности главы государства.
По его словам, гостям пришлось уворачиваться от неизвестной угрозы, а затем им приказали немедленно спрятаться под столами.
Обозреватели добавили, что вместе с американским лидером эвакуировали вице-президента Джей Ди Вэнса, заместителя главы администрации Стивена Миллера, министра обороны Пита Хегсета и директора национальной разведки Тулси Габбард.
Ранее вооружённого различным огнестрельным оружием американца задержали в элитном районе Лос-Анджелеса недалеко от гольф-клуба Трампа.