Юрист рассказал, нужен ли чек для обмена товара в магазине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.
«Продавец должен обменять покупку, если соблюдены четыре условия: товар не был в употреблении; покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства; на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки; товар можно вернуть без предъявления чека», — сказал он.
При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его — если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин.
Елисеев отметил, что деньги должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку. При возврате товаров, купленных онлайн, деньги вернут в течение десяти дней с момента обращения. Если покупка оплачивалась наличными, продавец может вернуть деньги сразу или перевести их на карту, если клиент выразит такое желание.
Адвокат также напомнил, что продавец может отказать в обмене товара или возврата его стоимости, если докажет, что он был испорчен после покупки или дефект возник по вине покупателя.