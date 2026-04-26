NYT: США могут отказать в грин-карте участникам акций в поддержку Палестины

Американские власти откажут в получении грин-карт тем, кто принимал участие в студенческих акциях в поддержку Палестины, критиковал Израиль в социальных сетях или жёг национальные флаги Соединённых Штатов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности США.
«Согласно новому руководству, мигрантам могут отказать в грин-карте за выражение политических взглядов, участие в пропалестинских протестах в университетах, критические публикации в адрес Израиля в соцсетях и осквернение американского флага», — сказано в публикации.
Иммиграционные службы получили указание тщательно проверять заявителей, которые «поощряют антисемитизм». Основанием для отказа может также стать поддержка «подрывных идеологий».
Кроме того, в документах приводится случай, когда один из обратившихся за видом на жительство был сфотографирован с плакатом, содержавшим призывы к свержению правительства США.
Напомним, в январе газета The Washington Post написала, что впервые за последние полвека в США зафиксировали отрицательное миграционное сальдо — число иммигрантов, покинувших страну, превысило количество прибывших. В статье уточнялось, что в 2025 году численность иммигрантов в стране уменьшилась приблизительно на 10 тысяч человек и составила примерно 295 тысяч.