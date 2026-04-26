NYT: США могут отказать в грин-карте участникам акций в поддержку Палестины

Желающих получить ВНЖ в США будут проверять на участие в пропалестинских акциях и изучать их публикации в соцсетях на предмет критики Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти откажут в получении грин-карт тем, кто принимал участие в студенческих акциях в поддержку Палестины, критиковал Израиль в социальных сетях или жёг национальные флаги Соединённых Штатов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности США.

«Согласно новому руководству, мигрантам могут отказать в грин-карте за выражение политических взглядов, участие в пропалестинских протестах в университетах, критические публикации в адрес Израиля в соцсетях и осквернение американского флага», — сказано в публикации.

Иммиграционные службы получили указание тщательно проверять заявителей, которые «поощряют антисемитизм». Основанием для отказа может также стать поддержка «подрывных идеологий».

Кроме того, в документах приводится случай, когда один из обратившихся за видом на жительство был сфотографирован с плакатом, содержавшим призывы к свержению правительства США.

Напомним, в январе газета The Washington Post написала, что впервые за последние полвека в США зафиксировали отрицательное миграционное сальдо — число иммигрантов, покинувших страну, превысило количество прибывших. В статье уточнялось, что в 2025 году численность иммигрантов в стране уменьшилась приблизительно на 10 тысяч человек и составила примерно 295 тысяч.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше