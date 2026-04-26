CNN: неизвестный открыл стрельбу на приеме с участием Трампа

В гостинице Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, произошёл инцидент со стрельбой. Нападавший был ликвидирован на месте.
Об этом в эфире телеканала сообщила журналистка, ссылаясь на информацию, полученную от охраны министра образования, находившегося поблизости. По её словам, стрельба произошла в холле гостиницы.
Ситуация была быстро взята под контроль службами безопасности. В результате инцидента угрозу удалось нейтрализовать, дальнейших подробностей о возможных пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что житель Соединённых Штатов Джауан Рашун Портер, который угрожал убить президента Дональда Трампа, проведёт за решёткой три года и пять месяцев.