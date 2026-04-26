Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Reuters

«Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном», — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.

«Это возмутительно! О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, когда конфликт нужно решать переговорами в Москве, а не Киеве или Вашингтоне», — посетовал Соскин.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17—18 февраля.

Песков заявлял, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР.

