Журналист CNN Блитцер рассказал о стрельбе рядом с ним на ужине в Вашингтоне

Журналист американского телеканала CNN Вольф Блитцер стал свидетелем вооружённого нападения на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и оказался в непосредственной близости от стрелка.
В момент инцидента журналист находился за пределами главного зала, где проходило официальное мероприятие.
Блитцер пояснил, что неизвестный мужчина внезапно появился в коридоре и открыл огонь прямо у него на глазах.
По его словам, правоохранители оперативно повалили репортёра на пол, а затем укрыли в безопасном помещении туалета вместе с пятнадцатью другими гостями вечера, заблокировав выходы.
«Вдруг появился парень с оружием, очень серьёзным оружием, и начал стрелять», — сказал журналист.
Ранее президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за неустановленной угрозы.