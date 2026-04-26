Fox: Трамп собирается вернуться на прием, на котором произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, планирует вернуться в ближайшие минуты на ежегодный прием Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, после произошедшей на этом мероприятии стрельбы. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Все признаки указывают на то, что президент собирается вернуться [на сцену]», — сказал в прямом эфире один из корреспондентов телекомпании, присутствующих на месте событий в гостинице Washington Hilton. Этот отель находится в престижном районе Калорама американской столицы.
По данным Fox News, стрельба была открыта по одному из сотрудников Секретной службы США на входе в гостиницу у рамки металлоискателя. Сам прием традиционно проводится в крупном подвальном бальном зале гостиницы.