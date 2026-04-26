CNN: агенты Секретной службы США задержали стрелка на ужине в Вашингтоне

Агенты Секретной службы США успешно задержали мужчину, устроившего стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей следствия.

«Один из агентов доложил по рации об успешном задержании стрелка», — написали журналисты.

Ранее президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Сообщается, что Трамп и члены американского кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности.

