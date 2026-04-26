Трамп после стрельбы в гостинице намерен вернуться на сцену и продолжить встречу

Трамп не пострадал после инцидента со стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

Мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, которое было прервано из-за попытки покушения на американского лидера, будет продолжено. Об этом информировала Глава ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян.

«Мы скоро продолжим», — сказала она собравшимся после того, как президент США был эвакуирован сотрудниками службы безопасности.

Американские СМИ сообщали, что отель Hilton, где произошёл инцидент, эвакуируют, но президент США и его пресс-пул не покинули эту локацию.

Сам Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что хотел бы продолжить мероприятие, однако окончательное решение зависит от правоохранителей. Также он подтвердил задержание стрелка.

Напомним, Трампа эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме после того, как в зале раздались несколько хлопков.

После этого появилась информация, что некий человек стрелял в президента США и сам был застрелен правоохранителями. Однако эта информация не подтвердилась. Пресс-пул Белого дома информировал, что преступник задержан.

UPD 04:50 мск: Мероприятие с участием Трампа отменено по соображениям безопасности.

