CNN: стрельба на приеме с Трампом произошла в лобби отеля

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, произошла в лобби гостиницы Washington Hilton, нарушитель был схвачен силовиками. Эту информацию подтвердил журналист телеканала CNN Вольф Блитцер, присутствовавший на приеме.
По его словам, он случайно оказался в лобби в момент происшествия. «Я услышал выстрелы в зале прямо рядом со мной, в следующий момент полицейский повалил меня на пол и закрыл меня, — сказал он. — В какой-то момент они схватили стрелявшего, у которого было серьезное оружие».