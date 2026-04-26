CNN: стрельба на приеме с Трампом произошла в лобби отеля

По информации телеканала, нарушитель задержан.

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, произошла в лобби гостиницы Washington Hilton, нарушитель был схвачен силовиками. Эту информацию подтвердил журналист телеканала CNN Вольф Блитцер, присутствовавший на приеме.

По его словам, он случайно оказался в лобби в момент происшествия. «Я услышал выстрелы в зале прямо рядом со мной, в следующий момент полицейский повалил меня на пол и закрыл меня, — сказал он. — В какой-то момент они схватили стрелявшего, у которого было серьезное оружие».