Президент жив, стрелявший задержан. Что известно о стрельбе на приеме с Трампом

На приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба.
Американский лидер не пострадал во время происшествия, утверждает агентство Asossiated Press.
ТАСС собрал основную информацию о ситуации.
Обстановка на месте.
Сотрудники Секретной службы США увели со сцены Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента страны Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт после произошедших громких взрывов.
Стрельба произошла в лобби гостиницы Washington Hilton. У преступника было «серьезное оружие», сообщил телеканал CNN.
Телеканал Fox News утверждает, что огонь открыли по одному из сотрудников Секретной службы.
Asossiated Press сообщило, что президент США не пострадал во время происшествия.
По информации журналистов пресс-пула Белого дома, он все еще находится в гостинице, где произошла стрельба.
Fox News сообщил, что Трамп не вернется на прием.
Секретная служба сообщила, что президент США и первая леди находятся в безопасности после инцидента.
Трамп заявил, что немедленно покидает прием после стрельбы.
Он объявил, что выступит с пресс-конференцией после происшествия.
Американский лидер также отметил, что никто из представителей админстрации США не пострадал.
Судьба стрелявшего.
CNN утверждал, что устроивший стрельбу человек убит.
В то же время журналисты пресс-пула Белого дома со ссылкой на Секретную службу США сообщили, что стрелявший задержан.
Позже Трамп заявил, что преступника задержали.
Секретная служба подтвердила, что стрелявший задержан.
Журналист New York Post сообщил, что виновника происшествия зовут Томас Коул.
Он целился в сотрудника Секретной службы, передает Reuters.