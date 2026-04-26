Трамп подтвердил задержание стрелка на ужине в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт задержания стрелка на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и высоко оценил оперативную работу правоохранительных органов.

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Стрелок задержан», — заявил Трамп.

Глава государства назвал действия Секретной службы и других профильных ведомств фантастическими, отдельно отметив их смелость и скорость реакции.

Трамп пояснил, что предложил продолжить мероприятие, однако окончательное решение будет приниматься исключительно исходя из указаний правоохранителей.

По его словам, вне зависимости от исхода, вечер пошёл совершенно не по плану, и его придётся организовывать заново.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Сообщается, что американский лидер и члены кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше