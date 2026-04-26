Пресс-пул Белого дома сообщил, что стрелявшего на приеме задержали

Журналисты, сопровождающие Белый дом, сообщили со ссылкой на Секретную службу США, что человек, открывший стрельбу на мероприятии с участием президента Дональда Трампа, был задержан.
По уточнённым сведениям, подозреваемый был взят под стражу после инцидента, произошедшего во время приёма. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Ранее сообщалось, что нападавший был ликвидирован на месте. При этом подробностей о пострадавших не приводится.
Также стало известно, что житель Соединённых Штатов Джауан Рашун Портер, который угрожал убить президента Дональда Трампа, проведёт за решёткой три года и пять месяцев.