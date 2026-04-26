Axios: открывший стрельбу на ужине с Трампом был вооружён дробовиком

Злоумышленник, открывший огонь на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник среди правоохранителей.
Как следует из публикации, нападавший намеревался силой пробиться через установленное оцепление.
Собеседник портала пояснил, что в ходе инцидента злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы. По его словам, агент не получил ранений благодаря использованию бронежилета.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Сообщается, что американский лидер и члены кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности.
Позже Трамп написал, что стрелок задержан.