Axios: открывший стрельбу на ужине с Трампом был вооружён дробовиком

Злоумышленник, открывший огонь на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник среди правоохранителей.

Как следует из публикации, нападавший намеревался силой пробиться через установленное оцепление.

Собеседник портала пояснил, что в ходе инцидента злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы. По его словам, агент не получил ранений благодаря использованию бронежилета.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Сообщается, что американский лидер и члены кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности.

Позже Трамп написал, что стрелок задержан.

