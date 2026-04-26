Трамп даст пресс-конференцию в Белом доме после инцидента со стрельбой

Трамп объявил о переносе мероприятия, на котором произошла стрельба.

Источник: Комсомольская правда

Мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, во время которого произошла стрельба, будет перенесено на срок не более 30 дней. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Также он анонсировал пресс-конференцию, которая пройдёт в Белом доме.

«Правоохранительные органы попросили нас покинуть помещение в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно. Через 30 минут я проведу пресс-конференцию из зала для брифингов в Белом доме», — написал Трамп, добавив, что первая леди, вице-президент Вэнс и другие официальные лица, которые присутствовали на обеде, не пострадали при инциденте.

Напомним, Трампа эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме после того, как в зале раздались несколько хлопков.

После этого появилась информация, что некий человек стрелял в президента США и сам был застрелен правоохранителями. Но пресс-пул Белого дома информирует, что преступник задержан.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше