ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 61 тяжелый октокоптер

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Запад» за сутки составили 61 тяжелый боевой октокоптер, 3 станции спутниковой связи Starlink и 37 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 61 тяжелый боевой октокоптер противника», — сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 станции спутниковой связи Starlink, 4 полевых склада боеприпасов противника и 18 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.