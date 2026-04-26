Журналист CNN: стрелок на ужине в Вашингтоне находился внутри охраняемой зоны

Мужчина, устроивший стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, находился внутри охраняемой зоны за магнитометрами.
Об этом сообщил журналист американского телеканала CNN Вольф Блитцер.
Блитцер пояснил, что отчётливо видел вооружённого человека уже внутри защищённого периметра, однако остаётся неясным, как именно тот смог миновать магнитометры и охрану.
По его словам, лежащий на земле мужчина вёл огонь, а звуки выстрелов сильно напугали всех присутствующих.
«Мы понятия не имели, что происходит», — сказал Блитцер.
Ранее президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Позже Трамп написал, что стрелок задержан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.