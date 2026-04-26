В Роскачестве предупредили, когда хранение мусора на участке считается нарушением

Формально российское законодательство не запрещает владельцу дачного участка временно размещать отходы. Однако такое складирование допускается только в специально отведённых местах: на контейнерных площадках или в иных зонах, оборудованных для этих целей.
Об этом напомнил в беседе с RT главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
«Бессрочное хранение мусора на собственном участке может быть признано нарушением требований при обращении с отходами. В таком случае для собственников предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (ст. 8.2 КоАП РФ). Более того, если будет установлено, что участок используется для выгрузки отходов с транспортных средств вне отведённых для этого мест, штраф будет больше — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредил он.
Отмечается, что отдельным нарушением является неправильное сжигание мусора на территории участка.
«В случае несоблюдения правил пожарной безопасности физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (ст. 20.4 КоАП РФ). При этом штраф может увеличиться, если нарушение зафиксировано в период действия особого противопожарного режима», — заключил собеседник RT.
