Ракетный голод: эксперт раскрыл главную проблему США в Иране

Американские СМИ сообщили шокирующие детали о войне в Иране. Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников, с 28 февраля США в ходе конфликта с Ираном выпустили более 1000 «Томагавков» и от 1500 до 2000 зенитных ракет (включая системы THAAD, Patriot и Standard).
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, грозит ли США «ракетный голод».
«Если смотреть данные, которые публикуются, то все говорит о том, что якобы у американцев с ракетами совсем плохо. Если смотреть на общее количество ракет с начала производства, то мы можем сказать, что вообще ракет было выпущено несколько тысяч. Но проблема в том, что те ракеты в своё время американцы вывезли в разные места складирования, то есть это может быть и Европа, и Ближний Восток, и Азия, куда под видом учений направлялась техника» , — рассказал он.
При этом, по словам Кнутова, есть некоторое несоответствие в публичной информации, которую обнародовали Штаты.
«Когда американцы неоднократно заявляли о нехватке ракет, они же через некоторое время отправили несколько транспортных самолётов в Жешув. Это были лайнеры специальной модификации, предназначенные для перевозки ракет HIMARS и Patriot. Самолеты совершили несколько рейсов, это все пошло уже непосредственно на Украину. Поэтому, когда говорят о том, что у американцев “ракетный голод”, то я бы стал бы к этому относиться так категорично. Есть определённые проблемы, то есть по цели уже смогут выпускать не десять раке, а две», — объяснил эксперт свою позицию.
Кнутов уточнил, что временное перемирие с прекращением огня было необходимо США именно для восстановления своей противовоздушной обороны.
«США восстанавливает запасы, вот для чего пауза и бралась. Этот перерыв был нужен, чтобы восстановить противовоздушную противоракетную оборону США. Сейчас третий авианосец подходит, они специально продлили перемирие, якобы для того, чтобы Ирану дать подумать. На самом деле, это очередная уловка США с целью просто подтянуть те силы, которые планируются использовать на следующем этапе военных действий, то что Этот этап назревает, ну, процентов 90», — добавил он.
По мнению Кнутова, существует лишь небольшая вероятность, что будут достигнуты какие-то договорённости. Однако он уточнил, что Тегеран вряд ли согласится удовлетворить запросы Вашингтона, поэтому начнется очередной этап военных действий.