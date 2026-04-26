Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ начинают покидать Славянск и Краматорск

Военный эксперт отметил, что украинское командование «уже прекрасно понимает судьбу» этих населенных пунктов.

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно начинают покидать Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики, поскольку украинское командование «понимает судьбу данных населенных пунктов». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о настроениях в Славянске и Краматорске, то сразу хочу отметить, что наблюдаются элементы оставления данных населенных пунктов украинскими боевиками. В принципе, украинское командование уже прекрасно понимает судьбу данных населенных пунктов», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся в 7 км от Краматорска и в 12 км от Славянска.

