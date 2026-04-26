Марочко: ВСУ начинают покидать Славянск и Краматорск

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно начинают покидать Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики, поскольку украинское командование «понимает судьбу данных населенных пунктов». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о настроениях в Славянске и Краматорске, то сразу хочу отметить, что наблюдаются элементы оставления данных населенных пунктов украинскими боевиками. В принципе, украинское командование уже прекрасно понимает судьбу данных населенных пунктов», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся в 7 км от Краматорска и в 12 км от Славянска.