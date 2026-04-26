NYP: подозреваемым в стрельбе на ужине с Трампом назвали жителя Калифорнии

Подозреваемым в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа является 31-летний житель штата Калифорния.
Об этом сообщает обозреватель издания New York Post Кэрол Маркович.
Журналистка заявила, что нападавшим оказался мужчина по имени Коул Томас Аллан, проживающий в городе Торранс.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.