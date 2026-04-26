Блеф Зеленского в Баку: раскрыта цель внезапного визита

«Зеленский, понимает, что США, во-первых, заняты войной, а во-вторых, у них скоро начнётся избирательная кампания в конгресс, то есть, тем более им будет не до Украины. Поэтому он хочет пытаться договориться с Россией и использовать для встречи Азербайджан, чтобы он сыграл роль посредника. При этом Зеленский не имеет в виду отстранение США от переговоров. Он хочет, чтобы США, Россия и Украина встретились на территории Азербайджана. Собственно, он с этой целью и приехал туда, прозондировать почву, насколько это возможно. При этом главной интригой остается вопрос о том, на что готова пойти Украина. Готов ли Зеленский пойти на уступки и начать выводить войска из Донбасса?», — добавил собеседник издания.