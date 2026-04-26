Блеф Зеленского в Баку: раскрыта цель внезапного визита

Зеленский 25 апреля прилетел в Азербайджан. Какова цель визита киевского политика, рассказал политолог Василий Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

25 апреля начался визит Зеленского в Баку. В беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров обратил внимание на тему, которую заявил украинский политик в ходе пресс-конференции.

«У Зеленского была на удивление короткая речь. Наверное, его предупредили о лимите времени», — отметил он.

По словам Вакарова, основной темой выступления Зеленского стала трехсторонняя встреча России, США и Украины.

«Он много говорил о конфликте на Украине и о боевых действиях в Иране. Зеленский понимает, что Америка занята делами Иранаа Украина на втором или даже на третьем плане. И он решил педалировать на двух моментах. Азербайджан территориально находится почти рядом с Ираном. Зеленский пытается продать картинку, что есть два конфликта с боевыми действиями, на Украине и в Иране, и, возможно, рано или поздно они сольются в один. То есть он угрожает миру, угрожает всем. И на этом фоне Зеленский предлагает встретиться с российской делегацией», — сказал эксперт.

Политолог объяснил, почему Зеленский хочет использовать Азербайджан в качестве четвертой стороны для проведения переговоров.

«Зеленский, понимает, что США, во-первых, заняты войной, а во-вторых, у них скоро начнётся избирательная кампания в конгресс, то есть, тем более им будет не до Украины. Поэтому он хочет пытаться договориться с Россией и использовать для встречи Азербайджан, чтобы он сыграл роль посредника. При этом Зеленский не имеет в виду отстранение США от переговоров. Он хочет, чтобы США, Россия и Украина встретились на территории Азербайджана. Собственно, он с этой целью и приехал туда, прозондировать почву, насколько это возможно. При этом главной интригой остается вопрос о том, на что готова пойти Украина. Готов ли Зеленский пойти на уступки и начать выводить войска из Донбасса?», — добавил собеседник издания.

Ранее политолог Василий Вакаров раскрыл истинную подоплеку визита принца Гарри на Украину. По его мнению, представитель королевской семьи Великобритании прибыл в качестве лоббиста поставок оружия.

