Число жертв теракта в Колумбии возросло до 14

МЕХИКО, 26 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 14 человек, более 38 получили ранения, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

«На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних», — написал он в соцсети X.

Ранее власти сообщали о семи погибших и более 20 пострадавших после взрыва в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), который был квалифицирован как теракт против гражданского населения.

Губернатор также сообщил о прибытии в регион министра обороны Колумбии Педро Санчеса и высшего военного руководства страны.

«Мы координируем действия по оказанию помощи населению и начали заседание совета безопасности национального уровня для совместного реагирования на эту серьезную ситуацию», — добавил Гусман.

По его словам, взрыв привел к серьезным разрушениям на Панамериканском шоссе.