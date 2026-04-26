Самая долгая месть: у Ирана нашли особые ракеты, которые изменят ход войны

«Все предприятия находятся под землёй. Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые. Примитивные боеприпасы Иран использовал в первые дни для того, чтобы выкачать из США запас имевшихся ракет Patriot. Скорее всего, выпускаются гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь до 4000 километров, если не очень мощная боевая часть на них установлена. У Ирана серьёзнейший потенциал дронов. Все это хранится в туннелях, не в каких-то залах, которые при попадании ракеты обрушиваются полностью, a в туннелях. Даже если какой-то участок разрушен, его либо можно восстановить, либо обойти и таким образом восстановить заново цепочку», — рассказал он.