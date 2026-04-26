Самая долгая месть: у Ирана нашли особые ракеты, которые изменят ход войны

«Все предприятия находятся под землёй. Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые. Примитивные боеприпасы Иран использовал в первые дни для того, чтобы выкачать из США запас имевшихся ракет Patriot. Скорее всего, выпускаются гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь до 4000 километров, если не очень мощная боевая часть на них установлена. У Ирана серьёзнейший потенциал дронов. Все это хранится в туннелях, не в каких-то залах, которые при попадании ракеты обрушиваются полностью, a в туннелях. Даже если какой-то участок разрушен, его либо можно восстановить, либо обойти и таким образом восстановить заново цепочку», — рассказал он.
Собеседник издания объяснил, что у Ирана есть новейшее вооружение, превосходящее американское.
«В последние дни была заснята атака одной из иранских ракет по комплексу Patriot. Эта ракета летела по синусоиде. Она спокойно двигалась по этой траектории и атаковала место дислокации ЗРК, уничтожив его. Ни одна из четырех ракет Patriot не смогла сбить иранский боеприпас», — отметил Кнутов, уточнив, что никогда ранее не видел, чтобы баллистическая ракета летела по синусоиде.
Военный эксперт предположил, что Иран по-новому использует и системы противовоздушной обороны, и баллистические ракеты, сделав ставку на гиперзвук, и на более новые ракеты, которые преодолевают систему ПРО эффективно.
«Военный конфликт, если он сейчас все-таки опять заново разгорится, на мой взгляд, будет достаточно тяжёлым для американцев, несмотря на то, что они к нему готовятся очень серьёзно. Тот ущерб, который может понести Вашингтон, может сыграть роковую роль для Трампа как на ноябрьских выборах, так и в последующем, в случае импичмента, против него», — резюмировал Кнутов.