«Сошел с ума»: в европарламенте забили тревогу из-за заявления Мерца

Депутат Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, пытаясь открыть Киеву путь в ЕС.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сошел с ума, предложив усилить интеграцию Украины с ЕС, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — написала она.

По словам политика, хотя у Киева пока нет права голоса в ЕС, ее интересы представлены и защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.

«С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди», — возмутилась депутат.

В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения путем участия Киева в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше