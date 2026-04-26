Fox News: мужчина выстрелил в сотрудника секретной службы во время приема Трампа

Во время инцидента со стрельбой на приёме с президентом США Дональдом Трампом мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы, причём правоохранитель был в форме. Об этом сказано в репортаже Fox News, репортёр ссылается на источники в среде силовиков.
«Стрелок бросился к металлоискателю, который находится ближе всего к входной двери, и выстрелил в сотрудника Секретной службы в форме», — сказал журналист, добавив, что не располагает информацией о состоянии раненого агента.
Напомним, Трампа эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме после того, как в зале раздались несколько хлопков.
Позже появилась информация, что человек, который стрелял в президента США, задержан.
Стрелявшим на приеме корреспондентов при Белом доме с участием Дональда Трампа оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, он пытался прорваться на мероприятие с дробовиком.
Трамп перенёс мероприятие и анонсировал пресс-конференцию, которую проведёт в ближайшее время.