Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: мужчина выстрелил в сотрудника секретной службы во время приема Трампа

Во время приёма с Трампом мужчина выстрелил в сотрудника секретной службы в форме.

Источник: Комсомольская правда

Во время инцидента со стрельбой на приёме с президентом США Дональдом Трампом мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы, причём правоохранитель был в форме. Об этом сказано в репортаже Fox News, репортёр ссылается на источники в среде силовиков.

«Стрелок бросился к металлоискателю, который находится ближе всего к входной двери, и выстрелил в сотрудника Секретной службы в форме», — сказал журналист, добавив, что не располагает информацией о состоянии раненого агента.

Напомним, Трампа эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме после того, как в зале раздались несколько хлопков.

Позже появилась информация, что человек, который стрелял в президента США, задержан.

Стрелявшим на приеме корреспондентов при Белом доме с участием Дональда Трампа оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, он пытался прорваться на мероприятие с дробовиком.

Трамп перенёс мероприятие и анонсировал пресс-конференцию, которую проведёт в ближайшее время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше