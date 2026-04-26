Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс был первым, кого сотрудники Секретной службы силой увели со сцены сразу после того, как на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне с участием американского президента Дональда Трампа раздались выстрелы.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как агент Секретной службы силой выдергивает Вэнса из-за стола на сцене и уводит за кулисы, после чего эвакуируют самого Трампа, который в спешке спотыкается и падает.
Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.