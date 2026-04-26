Пленный рассказал о ловушках ТЦК при получении брони от мобилизации

РИА Новости: ТЦК могут мобилизовать украинцев даже при наличии брони.

КУРСК, 26 апр — РИА Новости. Украинские мужчины рискуют быть схваченными сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы) на каждом шагу, даже при наличии брони от мобилизации, поскольку военкоматы используют множество уловок — от принудительной комиссии до похищений людей прямо с рабочих мест и из магазинов, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

«Если уже получили бронь, то поможет, в принципе (избежать мобилизации — ред.). Но вопрос в том, как сделать бронь — все равно там вас как-то отправляют на комиссию. И эта комиссия, когда у вас брони нет еще, они вас могут забрать. То есть, там столько уловок … и официально, неофициально», — рассказал Герман.

Он отметил, что людей вытаскивают из больниц и с рабочих мест, не глядя на их документы. Все чаще происходит так, что человек идет по улице, останавливается машина, из нее выскакивают сотрудники ТЦК, закидывают в автомобиль, рассказал пленный ВСУ.

«Сейчас идет мобилизация, никто даже не посмотрит документы — “бронированный” человек или нет, инвалид, сколько ему лет. Все не спрашивают: сначала забирают, а потом уже думаешь, что делать», — добавил пленный.

Герман подчеркнул, что даже если у человека есть бронь, но его забрали военкомы на улице, шансов выбраться практически нет.

«Если у тебя есть серьезная бронь и так как у тебя нет с собой телефона, так как они (военкомы — ред.) забрали, ты не можешь позвонить своему начальнику, который может приехать, кто тебя забронировал», — сообщил он.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.