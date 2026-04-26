Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом доставлен в больницу

Подозреваемый в вооружённом нападении на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа выжил и был экстренно госпитализирован.
Об этом сообщает журналист газеты The Washington Post Джон Худсон.
«Подозреваемый жив и отправлен в больницу», — говорится в публикации.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.