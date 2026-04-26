Названы категории россиян, которых ждёт увеличение пенсий в мае

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил в беседе с RT, что в мае увеличатся пенсии у нескольких категорий россиян.
Специалист рассказал об увеличении пенсий граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года.
Отмечается, что для данной категории пенсионеров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение в неё надбавки за уход.
Ещё будут увеличены размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, объяснил эксперт.
«Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требование по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на пять лет: до 20 лет (мужчинам) и 15 лет (женщинам)», — рассказал он.
Также, по словам Балынина, будут увеличены размеры доплат работников организаций угольной промышленности.
«Размеры доплаты рассчитываются индивидуально каждому получателю. Данные доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет», — рассказал он.
Также на них могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода, заключил специалист.
