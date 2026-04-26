США повторяют позор Вьетнама в Иране: главная новость о войне 26 апреля

Американские чиновники обеспокоены большим расходом ракет в Иране. С 28 февраля США в ходе конфликта на Ближнем Востоке США выпустили более 1000 «Томагавков» и от 1500 до 2000 зенитных ракет (включая системы THAAD, Patriot и Standard). Допускает ли США ошибку, сделав ставку на ковровые бомбардировки, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя aif.ru главную новость войны на Ближнем Востоке 26 апреля.
«Американцы делают сейчас ставку на массированные ковровые бомбардировки. И сама ситуация напоминает исторический момент в декабре 1972 года во Вьетнаме. Во время операции “Полузащитник II” за 2 недели боев американцы тогда заявляли, что они стёрли с лица земли Ханой и Хайфон, и даже цели не осталось для того, чтобы можно было что-то бомбить. Когда закончилась операция, подсчитали, оказалось, что вьетнамцы сбили 31 бомбардировщик В-52 был сбит вьетнамцами, а всего американцы потеряли 84 самолёта, что было катастрофой и в финансовом, и в военном смысле. После этого, в общем то, американцы стали резко задумываться об уходе из Вьетнама. Вот здесь может сложиться точно такая же ситуация», — сказал военный эксперт.
«Все предприятия находятся под землёй. Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые. Примитивные боеприпасы Иран использовал в первые дни для того, чтобы выкачать из США запас имевшихся ракет Patriot. Скорее всего, выпускаются гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь до 4000 километров, если не очень мощная боевая часть на них установлена. И Ирана серьёзнейший потенциал дронов. Все это хранится в туннелях, не в каких-то залах, которые при попадании ракеты обрушиваются полностью, a в туннелях. Даже если какой-то участок разрушен, его либо можно восстановить, либо обойти и таким образом восстановить заново цепочку», — объяснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что война в Иране может иметь очень тяжелые последствия как для страны в целом, так и для ее президента Дональда Трампа лично.
«Военный конфликт, если он сейчас все-таки опять заново разгорится, на мой взгляд, будет достаточно тяжёлым для американцев, несмотря на то, что они к нему готовятся очень серьёзно. Тот ущерб, который может понести Вашингтон, может сыграть роковую роль для Трампа как на ноябрьских выборах, так и в последующем, в случае импичмента, против него», — резюмировал Кнутов.