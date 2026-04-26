СМИ: подозреваемый в стрельбе на мероприятии с Трампом отправлен в больницу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом отправлен в больницу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальное лицо и источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый жив и отправлен в больницу», — говорится в публикации.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.