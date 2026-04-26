АР: Участники ужина с Трампом слышали от пяти до восьми выстрелов

Присутствующие на ужине с Трампом рассказали прессе об инциденте со стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

Во время ужина с Трампом прозвучало от пяти до восьми выстрелов. Об этом информирует агентство АР со ссылкой на очевидцев.

«Некоторые в толпе сообщили о том, что слышали, как они считают, от пяти до восьми выстрелов», — сказано в репортаже.

Напомним, Трампа эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме после того, как в зале раздались несколько хлопков.

Стрелявшим на приеме корреспондентов при Белом доме с участием Дональда Трампа оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, он пытался прорваться на мероприятие с дробовиком.

Также сообщается, что мужчина выстрелил в сотрудника секретной службы во время приема Трампа, при этом агент был в форме. О состоянии пострадавшего агента не сообщается.

Американский лидер перенёс мероприятие и анонсировал пресс-конференцию, которую проведёт в ближайшее время.

