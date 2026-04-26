FT: Рубио уклонялся от участия в переговорах по Ирану

Издание подчеркнуло, что госсекретарь США отсутствовал во время обеих поездок американской делегации в Исламабад.

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио мог намеренно отказываться от присутствия на переговорах по Ирану в Пакистане. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Издание подчеркнуло, что Рубио отсутствовал во время обеих поездок американской делегации в Исламабад. По мнению профессора Гарвардского университета Стивена Уолта, чьи слова приводит газета, госсекретарь просто не хочет ассоциировать себя с поражением в конфликте с Ираном.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше